„Ein Spieler wie Dominic wächst nicht auf Bäumen“

Wachablöse an der Spitze

In den vergangenen Monaten ist es im Herren-Tennis zu einer Wachablöse an der Spitze gekommen. Jannik Sinner steht seit Monaten auf Rang eins des ATP-Rankings und Novak Djokovic ist der letzte verbliebene, topgesetzte Alt-Star. „Ich glaube, dass es momentan eine interessante Dynamik ist“, hält Peya fest. Das gesamte Interview sehen Sie im Video!