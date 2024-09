Comeback 2025 ohne Druck

Der OP-Termin am linken Fuß ist am 13. September, danach wird es zwei bis drei Monate dauern bis Ofner wieder auf den Court zurückkehren kann. Unabhängig vom Genesungsverlauf ist für ihn klar, dass er sich eher Zeit lässt, als Dinge zu überstürzen. „Sonst brauche ich nicht nach Australien fliegen“, stellt „Ofi“, der mindestens vier bis fünf Wochen vor dem ersten Grand Slam Turnier trainieren will, klar.



In der Zwischenzeit will er trotzdem die Phase nützen, um sich in einigen Bereichen weiterzuentwickeln. Die berühmtberüchtigte „Come back stronger“-Mentalität soll ihm dabei helfen im kommenden Jahr wieder schlagkräftig auf ATP-Ebene mitwirken zu können.



Das gesamte Skype-Interview mit Österreichs Nummer eins sehen sie im Video!