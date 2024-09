Sturm nicht in Graz: „Erschreckend traurig!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Champions-League-Einsatz von Sturm Graz und Salzburg (Moizi: „Dass Sturm nicht in Graz spielt, ist erschreckend traurig“), Peter Pacults Klagenfurter Austria, Bayerns 1:1 gegen Leverkusen, das Madrider Derby, die DTM in Spielberg und die MotoGP in Indonesien.