„Sturm nimmt Zigtausende Euro Verluste in Kauf“

Erstes Heimspiel für Sturm Graz in der laufenden Champions-League-Saison – und die Stadionfrage scheint omnipräsent. Stunden vor dem Anpfiff spricht Michael Fally mit „Steirerkrone“-Sportchef Georg Kallinger in Klagenfurt über die „Zigtausenden Euro Verlust“, die Sturm jedes Bundesliga-Topspiel in Kauf nimmt, die Österreicher-Frage, die Ausfälle von Wüthrich und Stankovic und die zu erwartende Stimmung in Klagenfurt.