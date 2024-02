Unternehmensberater als Schlepper: „Fürs Geld!“

Fünf Syrer sollte er in Laibach abholen und über die Grenze nach Kärnten bringen und so in die EU einschleusen. Weit kam er nicht - kurz nach Lavamünd war bereits Endstation, weil das Auto Polizeibeamten aufgefallen war. Bei den Ermittlungen machte der Unternehmensberater sofort reinen Tisch - und gestand, dass er wenige Tage zuvor schon einmal als Schlepper unterwegs gewesen war. Den Lohn dafür hatte er per Bitcoins erhalten. So sichern sich die Schlepperbanden ab: Finanztransaktionen sind in den Weiten des Dark Nets kaum nachvollziehbar.