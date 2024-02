Einbrecher erbeuten Uhren, Schmuck und Gameboy

Mit Brachialgewalt verschafften sich Verbrecher in der Gemeinde Rosegg in Villach-Land Zutritt: Die Täter schlugen kurzerhand ein Fenster ein und stiegen so in das Einfamilienhaus in Frög ein. Und die Bande dürfte ganz genau gewusst haben, was an diesem Tatort alles zu holen ist. Sie plünderten sämtliche Laden, Kästen und Schränke - und machten große Beute.