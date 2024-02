Online-Terror gegen England-Kicker und Familie

Das Spiel von Brighton & Hove Albion gegen Arsenal im Juni 2020 verlief für Maupay eigentlich wie im Traum. In letzter Minute erzielte der Franzose das entscheidende Tor und ließ Brighton jubeln. Doch anschließend fand sich der Stürmer in einem Alptraum wieder. Denn in den sozialen Netzwerken wurde er für seinen Treffer und einen Zusammenstoß, bei dem sich Arsenal-Torwart Bernd Leno verletzte, übel beschimpft.