Rücktritt, kein Austritt | Inflationshochburg

Inflationshochburg. Hurra, die Inflation sinkt! Oje, die Inflation ist in Österreich immer noch weit über EU-Niveau! Im Jänner stiegen die Preise in Österreich „nur noch“ um 4,5 Prozent, der niedrigste Wert seit Dezember 2021, also vor Beginn des Ukraine-Krieges. Seit damals war die Inflationsrate bis auf zweistellige Werte geklettert. Doch mittlerweile liegt der Schnitt der Euro-Länder bei 2,8 Prozent, die Entlastung der Konsumenten in Österreich geht also weit zu langsam vor sich. Das Momentum Institut rechnet nun vor, dass die hohen Preise Beschäftigte und Pensionisten in Österreich seit 2022 mehr als zehn Milliarden Euro an Kaufkraft gekostet haben. Und auch von Agenda Austria heißt es, Österreich sei immer noch „Inflationshochburg“. Wahrlich kein Ehrentitel!