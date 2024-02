Wiens Kliniken unter der Lupe

Wir befinden uns in einer Gesundheitskrise. Diesmal setzt den Menschen zwar nicht Corona, aber die Personalnot in den Gesundheitseinrichtungen zu. Die Folge: gesperrte Stationen und lange Wartezeiten auf Operationen. Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) als Österreichs größter Vertreter ist hier besonders gefordert und wurde in den vergangenen Monaten immer wieder heftig kritisiert. Doch erstmals gewährte die Chefetage einen umfassenden Einblick und präsentierte die Bilanz des vergangenen Jahres. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.