Skicross? „Müssen in Steiermark bei null anfangen“

Junge Sportart kommt gut an

Mit Tatjana Meklau (25), die letzte Woche ihren ersten Europacupsieg feierte, steht die nächste Steirerin bereits am Sprungbrett zurück in den Weltcup. Aber wie ist es in den Schüler- und Jugend-Kategorien um Skicross bestellt? Hat sich die noch recht junge Sportart (erst seit 2010 olympisch) bereits etablieren können?