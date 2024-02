Audi zahlt lieber drauf, als Schuld einzugestehen

Unzulässiges Thermofenster als Streitpunkt

In Graz wurde nun ein Fall verhandelt, in dem der steirische Kläger, vertreten von Anwalt Michael Poduschka, 2013 einen Audi um rund 40.000 Euro erwarb. Es stellte sich jedoch heraus, dass in sein Fahrzeug ein unzulässiges Thermofenster eingebaut wurde, das dafür sorgte, dass die Abgase nur zwischen 17 und 33 Grad Außentemperatur gesetzesgemäß gereinigt wurden.