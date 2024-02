Sinner: „Sie zu schützen, ist meine Pflicht“

„Abseits des Spielfelds bin ich ein ganz normaler Typ“, betont Sinner in einem Interview mit „Vanity Fair“. So hätten sich trotz der aktuellen Erfolge seine Grundeinstellungen und seine Lebensbasis auch nicht verändert: „Ich spiele gerne PlayStation. Ab und zu gehe ich mal in ein Restaurant Essen. Obwohl ich die meiste Zeit lieber ruhig zu Hause bleibe.“