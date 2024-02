Sinner vor Wiedersehen: „Habe sie sehr vermisst“

„Wie ein Formel-1-Auto“

Denn in Indian Wells steht ab 6. März das nächste Turnier an. Eine Woche vorher möchte Sinner dort mit dem intensiven Training beginnen. Auch hier will er wieder um den Titel mitspielen. Dabei kommt der Erfolg nicht von alleine. „Es gibt soviel Arbeit, die man nicht sieht. Die Anstrengung, der Schweiß, die Stunden im Fitnessstudio, die Opfer. Mein Kopf und meine Augen sind ständig auf Verbesserungen ausgerichtet, wir machen immer alles sehr professionell“, so der 22-Jährige.