Schiff brachte Brücke in China zum Einsturz

Der Frachter war Donnerstagfrüh südöstlich der Metropole Guangzhou in der Provinz Guangdong gegen die Verkehrsbrücke gekracht. Ersten Ermittlungen nach stürzten zwei Fahrzeuge ins Wasser, drei weitere fielen auf das Schiff. Darunter war ein Linienbus, der in den Laderaum, des Frachters stürzte. An Bord des Busses war nur der Fahrer, der direkt nach dem Unfall nicht kontaktiert werden konnte.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Schiff.