London bestraft Nawalnys brutalen Gefängnis-Chef

Cameron will Lawrow mit Aggression konfrontieren

Großbritannien forderte Russland auf, Nawalnys Leiche umgehend an seine Angehörigen zu überstellen. Cameron kündigte an, er werde beim G20-Außenministertreffen, das noch am selben Tag in Brasilien stattfinden sollte, den russischen Außenminister Sergej Lawrow direkt auf die Aggression Russlands und ihre globalen Auswirkungen ansprechen.