Nawalny-Tod: Putin befördert Gefängnisaufseher

Leichnam immer noch nicht übergeben

Alexej Nawalny ist am Freitag im Straflager mit dem inoffiziellen Namen „Polarwolf“ in der sibirischen Arktisregion Jamal ums Leben gekommen. Der durch wiederholte Einzelhaft geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Um den genauen Hergang sind zahlreiche Theorien im Umlauf - die meisten internationalen Beobachter sehen dabei jedenfalls den Kreml am Tod Nawalnys beteiligt.