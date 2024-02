Österreich weltweit erster Kunde von neuer Flak

Ihnen wird innerhalb von Nanosekunden die Mündungsgeschwindigkeit gemessen und der Zeitpunkt mitgegeben, wann sie sich in eine Wolke an Wolframfragmenten zu zerlegen haben - idealerweise so nahe wie möglich am Ziel, das durch diese Splitterwirkung zerstört wird. Für ungepanzerte Drohnen ein Albtraum.