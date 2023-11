Österreich bekommt erstmals Langstrecken-Abwehr

Herausforderung für das Bundesheer

Auch wenn der Zulauf der Waffen erst in vielen Jahren erfolgen wird, bereitet die Beschaffung jetzt schon Kopfzerbrechen: Ganze Bataillone müssen neu aufgestellt werden, Fachpersonal rekrutiert und vermutlich in den USA und Deutschland ausgebildet werden. „Es handelt sich um eine jahrzehntealte Fähigkeitslücke, die das Bundesheer jetzt erst einmal zu schließen beginnen muss“, so ein Offizier zur „Krone“.