Der Tag der offenen Tür an der WU am 8. März

Am 8. März öffnet die Wirtschaftsuniversität Wien ihre Türen für Interessierte, die sich über die Vielfalt und Möglichkeiten eines Studiums an der WU informieren möchten. Von 09:00 Uhr morgens an bietet die WU einen Einblick in das Studienleben und beantwortet alle Fragen rund um Studieninhalte, Bewerbungsfristen und das Campusleben.