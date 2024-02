Ferien-Finale mit vielen Events für Groß und Klein

Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bietet Steyr und Umgebung. So kann am 22. 2. in der Kletterhalle 6a in Gaflenz geschnuppert und am 23. 2. Nagelschmieden im Gebäude des Brandstätter Hammers in Losenstein ausprobiert werden. Datum: 22. und 23. Februar Infolink: www.steyr-nationalpark.at

(Bild: T-Man)