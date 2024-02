Super-Bowl-Parade: Anklage gegen zwei Schützen

Mehr Schusswaffen als Einwohner

Schusswaffengewalt ist ein alltägliches Problem in den USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt. US-Präsident Joe Biden forderte nach dem Vorfall in Kansas City erneut ein strengeres Waffenrecht. Entsprechende Vorstöße sind in der Vergangenheit immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner im Kongress und an der mächtigen Waffenlobby gescheitert.