NBA-Star Steph Curry unterschreibt Mega-Vertrag

Für die kommenden drei Spielzeiten sind dem 36-Jährigen damit insgesamt rund 178 Millionen Dollar (160,53 Mio. Euro) sicher. Am Ende der Spielzeit 2026/2027 wird Curry in seiner Karriere nur an Gehältern 532 Millionen Dollar (479,80 Mio. Euro) kassiert haben. Lediglich LeBron James mit 580 Millionen Dollar (523,09 Mio. Euro) hat mehr in der Geschichte der nordamerikanischen Liga verdient.