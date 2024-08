Baseballer spielte im selben Match für beide Teams

Der Grund für diesen Irrwitz war in erster Linie eine lange Unterbrechung. Denn die Partie der Toronto Blue Jays gegen die Boston Red Sox hatte eigentlich schon am 26. Juni stattfinden sollen und damals auch programmgemäß begonnen. Catcher Jansen fing und schlug damals für Toronto die Bälle. Doch bereits während des zweiten Innings wurde das Spiel, just als Jansen am Schlag war, wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen.