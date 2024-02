Schüsse und Toter bei Super-Bowl-Party der Chiefs

Nach der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem vierten Super-Bowl-Titel ist eine Person von Schüssen tödlich verletzt worden, drei weitere Personen schweben demnach in Lebensgefahr. Dies gab ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Zwei bewaffnete Personen seien nach dem Vorfall in Kansas City (Missouri) laut Polizeiangaben festgenommen worden.