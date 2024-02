Helden-Tat! Fan stoppte Amokläufer von Kansas City

Held ging danach einfach weiter

Der Name des Helden ist Paul Contreras. Gemeinsam mit seiner Tochter gab der 46-Jährige bereits TV-Interviews, in denen er die schrecklichen Szenen schildert. „Ich habe jemanden schreien hören, dass wir diesen Kerl stoppen sollen, ihn tackeln sollen - und da er mir entgegenkam, habe ich das gemacht“, so Contreras. „Man denkt nicht darüber nach, man reagiert einfach. Er kam mir entgegen, ich war im richtigen Winkel und erwischte ihn von hinten. Als ich ihn traf, schlug ich ihm auch die Waffe aus seiner Hand oder aus dem Ärmel, denn als ich ihn auf den Boden brachte, sah ich dort diese Waffe.“