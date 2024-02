Rätsel um fliegendes Geld ist jetzt endlich gelöst

Es war wie in einem Film. Am Vormittag des 13. Dezember 2023 „tanzten“, wie berichtet, bei der Avanti-Tankstelle an der B171 in Rum plötzlich Geldscheine durch die Luft. Das Spektakel zog rasch Zuschauer und Abnehmer an. Eine Zeugin sammelte das herrenlose Geld schließlich auf und übergab es der Polizei. Übrig geblieben waren insgesamt rund 1000 Euro.