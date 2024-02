Festlbus fährt Jugend sicher zu Feiern und zurück

Taxis wegen Distanzen Mangelware und teuer

Eine treibende Kraft – hier im positiven Sinn – ist sicherlich die Teuerung: Früher war die Zahl der Taxis bzw. deren Unternehmen im Weinviertel einerseits größer und Fahrpreise deutlich niedriger. Dennoch passierte es nicht selten, dass Jugendliche bis in die Morgenstunden in der Kälte zittern mussten, bis ein Taxi „von irgendwo“ kam. Der Festlbus erlebte im Vorjahr – durch Verlässlichkeit bei Fahrzeiten und den günstigen Preisen – einen Höhenflug: In der neuen Arbeitsgemeinschaft sind 36 Gemeinden inkludiert, Feste im ganzen Weinviertel werden angefahren.