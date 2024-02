19.000 Rinder an Bord: Tiere vegetieren im Dreck

Das Schiff Al Kuwait hatte am Sonntag im Kapstädter Hafen, der direkt an die Innenstadt grenzt, angedockt. Der südafrikanische Tierschutzverbund NSPCA (The National Council of SPCAs, die größte und älteste Tierschutzorganisation in Südafrika, Anm.) hatte die Al Kuwait besichtigt und wies in einer Mitteilung auf „die schrecklichen Bedingungen“ der Tiere hin, die sich bereits seit zweieinhalb Wochen an Bord befänden.