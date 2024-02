Mal wieder! Bayern-Verteidiger fällt lange aus

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag erklärte, habe sich der Marokkaner bei Bayerns 2:3-Pleite gegen Bochumeinen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Durch den Ausfall müssen die Münchner einmal mehr in der Rechtsverteidigung kreativ werden. Denn: Neben Mazraoui laborieren auch Konrad Laimer, Bouna Sarr und Neuzugang Sacha Boey an Verletzungen. Somit bleibt Tuchel lediglich Joshua Kimmich für die Position übrig, dem wird allerdings nachgesagt, im Clinch mit dem Trainerteam zu liegen.