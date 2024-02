Mutmaßlicher Gewinner ärgert sich über Lotto-Panne

Am Schalter aufgeklärt: „Ihr Schein ist eine Niete“

Der vermeintliche Lottogewinner fotografierte den Screen seines Computers, um ungläubigen Familienmitglieder zu beweisen, dass er keinen Witz machte. Am 10. Januar 2023 brachte er seinen Gewinnerschein zum „Lotterie-Gewinncenter“ in Washington D.C. Die Reaktion des Mitarbeiters am Schalter, der den Schein durch die Validierungsmaschine zog, ließ seine Freunde verfliegen: „Er sagte: ‚Ihr Schein ist eine Niete. Werfen Sie ihn in den Mülleimer!‘ Ich antwortete ‚Sind Sie wahnsinnig? Schauen Sie auf Ihre Webseite‘ Doch davon wollte er nichts hören.“