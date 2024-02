Inferno am Zirler Berg: Auto brannte komplett aus!

Ein Fahrzeugbrand sorgte am Reisewochenende für zusätzliche Behinderungen und eine Sperre in Tirol: Am Sonntagnachmittag ging am Zirler Berg (Bezirk Innsbruck-Land) das Auto eines Franzosen (28) plötzlich in Flammen auf. Der Lenker und zwei weitere Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.