Klauß: „Sollten uns nicht schlechter machen“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer):

„Wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit in einem insgesamt hochklassigen Fußballspiel. Wir hatten gute Chancen durch Böving und Biereth auf das 2:0. Dann wäre es für Rapid schwierig gewesen, zurückzukommen. In der zweiten Halbzeit war wenig Rhythmus im Spiel auch durch die Unterbrechungen und Verletzungen. Wir haben aber nach dem Stangentreffer von Kongolo wieder Fahrt aufgenommen, und in der Schlussphase hat das Spiel wieder voll uns gehört. Trotz der Partie am Donnerstag gegen Bratislava. Wir hatten Topchancen, haben aber einige Situationen nicht gut fertig gespielt. Es gab schon Tage, an denen wir effizienter waren als heute. Bei Gazibegovic ist die Verletzung im Bereich des Knöchels und der Bänder. Er hat eine tiefe Fleischwunde und wird hoffentlich nicht zu lange ausfallen.“