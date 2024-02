Die Zusatzwoche der Welser Eis-8erBahn startet

Die ersten vier Wochen sind vorbei, und mittlerweile haben mehr als 8000 Besucher ihre Runden auf der kurvigen Eislauffläche am Welser Stadtplatz gedreht! Dieser Erfolg wird jetzt noch eine Woche länger als geplant gefeiert, denn die Welser Eis-8erBahn bleibt in den Ferien geöffnet und schließt erst am 25. Februar.