Nach Final-Zitterpartie geht es auf die US-Tournee

Keine Pause - die USA warten

Ausruhen auf diesem Erfolg wird sich der Head-Pilot nicht. Dafür ist sein Kalender zu dicht gedrängt. „Ich fliege am Montag von Oslo über München in die USA, wo ich bei den Weltcup-Riesentorläufen in Palisades Tahoe und Aspen fahren werde“, verrät Lukas. Apropos: Aspen - dort wird auch sein Vereinskollege Noel Zwischenbrugger dabei sein - Palisades Tahoe lässt er aus, startet stattdessen beim RTL-Europacup-Doppel am Pass Thurn.