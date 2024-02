Kunstprojekt im Dom: Hinter einer Haut aus Glas

Eine philosophische Frage

„Orakel - Bist du ein Mensch?“ Es ist eine gleichermaßen vieldeutige wie philosophische Frage, mit der sich die Slowenin mittels Fotografie auf durscheinenden Folienbahnen und Sprachsequenzen am Bewusstsein als humanes Alleinstellungsmerkmal reibt und die Ideologie des Transhumanismus in den Sakralraum stellt. Nun ist der Wunsch, des Menschen Konstruktionsfehler mit Hilfe von Maschinen optimieren oder sogar ausmerzen zu wollen, beileibe kein neuer Gedanke. Bereits in den 1930er Jahren sehnte sich der britische Biologe Julian Huxley nach einer weiterentwickelten Gesellschaft, in der jeder sein vollständiges Potenzial auszuschöpfen vermag.