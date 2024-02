„Goodbye Deutschland“-Star Emre zu Tode geprügelt

Jetzt müsse sie erst nach Deutschland zurück, bevor sie wieder in die Türkei einreisen dürfe, so Sandra, die erklärte, in der Heimat ihres verstorbenen Verlobten bleiben zu wollen. „Mein Geliebter ist gestorben, ich konnte nicht bei seiner Beerdigung dabei sein, ich möchte mich von ihm verabschieden und ihn bitten, mir zu verzeihen. Ich konnte ihn nicht retten.“