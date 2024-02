„In meiner Klasse wollten alle Pfarrer werden“

Ich habe schon in der Volksschule daran gedacht, Pfarrer zu werden“, sagt Manfred Josef Thaler. Für den Priester von Ramingstein war schon in jungen Jahren klar: Er möchte auf Gottes Pfaden wandeln. „Alle wollten Pfarrer werden“, erzählt der gebürtige Tiroler, der im Bezirk Kufstein seine Schulausbildung absolvierte. Noch in der Volksschule wollten alle seine Klassenkameraden Pfarrer werden. Doch soweit Thaler weiß, ist er der einzige, der diesen Weg auch wirklich eingeschlagen hat.