So wohnt es sich in Salzburgs neuem Katzen-Hotel

Eine Tierhaarallergie dürfen Gäste im Hause Fröhlich in Obertrum nicht haben: An der Haustür begrüßt Labrador Leyla die Besucher freudig, im Keller von Gerhard (43) und Anna (41) Fröhlich hingegen streifen flauschige Stubentiger im einzigen Katzenhotel Salzburgs umher. Wie in einem Hotel können Besitzer für die Katzen Zimmer mit Korb, Katzenklo und Kletterbrettern buchen - sie lassen sich das bis zu 30 Euro pro Nacht kosten.