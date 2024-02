Generalprobe vor Heimweltcup für Dreier geglückt

Trotz der allgemeinen Schneeknappheit wurden am Samstag 17.2.2024 am Jenner in Berchtesgaden alle Verticalrennen wie geplant durchgeführt. Im unteren Bereich konnte man auf Maschinenschnee setzen, oben in der Höhe bildete eine kompakte Altschneedecke eine gute Unterlage. Der Bewerb war der Auftakt zum Jennerstier-Wochenende und Teil des internationalen SKIMO Alpencups. Neben dem klassischen Jennerstier und dem ISMF-Jugendweltcup wurde auch eine Kategorie für Schüler und Studenten ausgetragen. Am gesamten Rennwochenende werden gesamt 500 Sportler aus 20 Nationen an den Start gehen, ein neuer Rekord für die Jennerstier-Veranstalter.