Mehrere Vermisste nach Erdrutsch in der Türkei

Mehr als 2000 Rettungskräfte waren im Einsatz, etwa halb so viele Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Im Bezirk Kepez soll es in den vergangenen zwölf Stunden so viel geregnet haben wie normalerweise in drei Monaten. Kindergärten und Schulen hatten für einen Tag geschlossen. Die türkische Wetterbehörde rechnet auch für Mittwoch mit starkem Regen und einem aufkommenden Sturm.