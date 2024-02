Tod im Traktor: „Der Papa ist jetzt im Himmel!“

Der 7. Jänner war der Schicksalstag. In dem Haus, das wie ein Nest auf 1200 Metern Seehöhe am steilen Berg klebt, ging das Brennholz zur Neige. „Mein Mann wollte welches aus dem Wald holen“, erinnert sich die Witwe an den Tag, der so begonnen hatte wie viele davor. Nur das war anders: „Es war seltsam, dass unser Hund ,Benno‘, der sonst immer mit ihm mit war, nicht in den Traktor gestiegen ist, sondern ins Haus wollte, das hat uns noch gewundert.“ Doch der Fünfjährige wollte so gern mit dem Papa mit, wie auch so oft.