Tourismus segelt mit Elan neuen Aufgaben entgegen

Ein sportliches Highlight zum Sommer-Auftakt

Spannung verspricht die EURO 2024, das sportliche Highlight zum Auftakt des Sommers. Als treuer Partner des ÖFB-Nationalteams wird es im Burgenland viel Action für Fußballfans geben. „Zuviel darf noch nicht verraten werden, aber wir planen an drei Standorten ein offizielles Public Viewing mit einem attraktiven Rahmenprogramm“, kündigt Didi Tunkel an. Mit der Burg Güssing - eingebettet in den kulturellen Terminkalender - ist ein Standort bereits fix. Eine weitere Station im Norden und eine im Mittelburgenland folgen. Mit dem EURO-Partner Coca-Cola ist laut dem Geschäftsführer im „my burgenland“-Shop ein spektakuläres Gewinnspiel vorgesehen. Welche tollen Preise winken, wird zum Start der Wiener Ferienmesse am 14. März bekanntgegeben.