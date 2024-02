Nach der WM-Sensation blieb keine Zeit für Party!

Die ihn, wie auch die drei Geschwister, überhaupt zum Schwimmen animiert hat. „Sie wollte für uns einen Sport, in dem man sich nicht verletzt“, sagt der Jüngste, der mit vier Jahren erstmals ins Linzer Becken, in dem EM-Sieger Bernhard Reitshammer und Olympia-Starter Simon Bucher trainieren, eingetaucht war. 16 Jahre später ist daraus ein Stern am Schwimm-Himmel aufgetaucht, der in den nächsten Jahren noch heller leuchten soll!