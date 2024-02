Nadal: Olympia und French Open als Saisonziele

Rafael Nadal hat am Mittwoch die French Open und die Olympischen Spiele im Sommer, jeweils in Paris, als große Saisonziele in seiner voraussichtlichen Abschiedssaison auf der Tennis-Tour genannt. „Roland Garros wird eines meiner Ziele sein. Genauso würde ich gerne bei Olympia antreten. Das ist nicht etwas, das ich jetzt schon bestätigen kann, aber ich hoffe, dass es etwas wird“, sagte der 37-jährige Spanier in einem Interview mit dem spanischen TV-Sender La Sexta.