Grazer Studentin rettete schon einmal ein Leben

Ein paar Kilometer entlang der Mur in Graz laufen - das war am Faschingsdienstag der Plan von Krankenschwester und Medizin-Studentin Ute Leitner (36). Doch auf einmal traute sie ihren Augen kaum. „Wollen die da jetzt baden gehen?“, waren ihre ersten Gedanken, als sie einen Mann sah, der bis zum Bauchnabel in der eiskalten Mur stand. Am Arm ein Baby, mit der anderen Hand hielt er den Kinderwagen fest.