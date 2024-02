Skifahrer kracht in voller Fahrt gegen Markierung

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr in der „SkiWelt“ auf einer rot markierten Piste. Der Skifahrer dürfte wegen seines Tempos in einer Rechtskurve über den Pistenrand hinaus gekommen sein. In der Folge prallte er gegen die Pistenrandmarkierung und kam einige Meter darunter dann zu liegen.