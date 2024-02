Nicht Fisch, nicht Fleisch | Erfolgsmeldung

Nicht Fisch, nicht Fleisch. Valentinstag - der Tag der Liebe, der Tag, an dem man seine Zuneigung zeigt. Dass politische Parteien, dass Politiker einander selten die Zuneigung zeigen - geschenkt. Aber am Valentinstag wäre es schön gewesen, wenn sie einander wenigstens nicht die Abneigung deutlich demonstriert hätten. Aber wenn der Valentinstag mit dem Aschermittwoch zusammenfällt, dann dominiert natürlich der Aschermittwoch. Dieser politische Aschermittwoch, einst abgeschaut von den Bayern, steht gleichzeitig am Ende des Faschings, mithin der angeblich lustigsten Zeit des Jahres und am Beginn der Fastenzeit, jener Wochen, in denen man sich kasteien sollte. Doch in diesem Übergang von Fasching auf Fastenzeit ist der politische Aschermittwoch weder lustig noch besinnlich. Schon gar nicht zurückhaltend, wie die gestern Abend mehr oder weniger zeitgleich in Oberösterreich (FPÖ-Kickl), der Steiermark (SPÖ-Babler) und Kärnten (ÖVP-Nehammer) auftretenden Parteichefs bewiesen haben. Was bleibt? Der politische Aschermittwoch ist (sprichwörtlich) nicht Fisch, nicht Fleisch. Viele denken sich, manche sagen es auch: So wie die österreichische Innenpolitik das ganze Jahr…