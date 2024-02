39 Messerstiche: Freund der eigenen Mutter getötet

Als die Einsatzkräfte am 28.6.2023 um 21.30 Uhr am Tatort in einem Mehrparteienhaus in Zeltweg eintrafen, stellten sie bereits im Stiegenhaus massive Blutspuren fest. In der Wohnung entdeckten sie dann einen leblosen Mann. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen.