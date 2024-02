Angestellter hatte 50.000 Euro veruntreut

„Wie kommt man dazu, als unbescholtener Mensch plötzlich unrechtmäßig Geld aus der Kassa zu nehmen?“, will Richter Christoph Stadler vom Angeklagten im Prozess am LG Feldkirch wissen. Zumal der 27-Jährige als guter und zuverlässiger Mitarbeiter galt, der das Vertrauen der Geschäftsführung genoss und in dem Tankstellen-Shop auch für Kassa und Abrechnung zuständig war. Eine plausible Erklärung hat der Beschuldigte jedenfalls nicht: Es sei halt eine große Dummheit gewesen, die er nun sehr bedauere.