Vier Räuber nach Schuldspruch frei

Zwei Tage waren entscheidend

Das Quartett wanderte in U-Haft, eine Begleiterin, die alles filmen hätte sollen, blieb bis zum Prozess wegen schweren Raubes am LG Steyr frei. Weil einer der Burschen zwei Tage vor dem Überfall 18 geworden war, drohten ihm statt 7,5 Jahren bis zu 15 Jahre Haft - er galt nämlich nicht mehr als Jugendlicher, sondern als junger Erwachsener. Ein Komplize, der in Haft 18 wurde, stand noch als Jugendlicher mit halber Höchststrafe vor der Richterin.